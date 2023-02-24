شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يقدم مشوار الإعلامية نجوى إبراهيم فى فيلم تسجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم برنامج الدوم خلال مسابقة التقديم التليفزيوني في موسمه الثاني، قصة حياة الإعلامية نجوي إبراهيم خلال فيلم تسجيلي، فنجوي إبراهيم كانت لديها ثقة في موهبتها كبيرة منذ الطفولة.

قدمت نجوى إبراهيم في مسابقة المذيعين عندما كانت في أولى ثانوى، والتحقت باختبارات التليفزيون المصري، وطلب منها المخرج حسيب يوسف تقديم برنامج وكان بداية مشوارها الإعلامي، ونجحت في تقديم برامج للأطفال، واقترح الشاعر شوقي حجاب وجود عروسة تشارك نجوى البرنامج وبالفعل كانت شخصية بقلظ، واختارها المخرج يوسف شاهين لبطولة فيلم الأرض وقدمت 12 فيلما، واعتزلت التمثيل عندما ظهرت أفلام المقاولات ولكنها لم تترك عملها الأساسي كمذيعة.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.