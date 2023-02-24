شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "سوق الكانتو" للنجم أمير كرارة حصريا على شاشة DMC فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذاع مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة حصريا على شاشة dmcويشاركه البطولة مي عزالدين وفتحي عبد الوهاب وكوكبة من نجوم الدرما المصرية.

وطرح النجم أمير كرارة البوسترات الدعائية الرسمية لمسلسله الجديد سوق الكانتو الذى يواصل تصويره، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشر كرارة على حسابه بموقع "إنستجرام" البوستر الرسمي الذى تصدره بمشاركة مى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، إضافة إلى البوسرات المنفردة للفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

وقدم أمير كرارة في رمضان الماضى مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".