شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تهنئ حنان مطاوع بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صديقتها حنان مطاوع بعيد ميلادها، اليوم الخميس ونشرت صورة تجمعهما، وعلقت: "حنونا كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي".



ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع

حنان مطاوع تخرجت فى المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتليفزيون، ومن أعمالها السينمائية: "إوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام"، ومن المسلسلات "محمود المصري، الست أصيلة، لا أحد ينام في الإسكندرية، بت القبائل".

وفى لقاء تليفزيونى سابق للنجمة حنان مطاوع، كشفت لماذا أخفت في طفولتها أنها ابنة الفنان كرم مطاوع، قائلة: "كنت هجنن في المدرسة أمى و أبويا أهم ناس في حياتى وكنت طول الوقت عاوزه الناس تحبنى علشان أنا استحق اتحب وفضلت أدور في اسمى لمخرج وعاوزه أبعد مطاوع و دورت في ورق بابا لحد ما لقيت كرم مصطفى محمود مطاوع و أحذف مطاوع وفجأة لقيت المعلمة تدخل وتقولى أزيك وإزاى بابا عامل إيه".

وعن حبها للدراسة، قالت حنان مطاوع لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والذى يعرض على قناة "cbc": "كنت متفوقة فى الثانوية العامة ومن الأوائل على المدرسة، وحصلت على 80%، موضحة أنها ليست مشغولة بشكل دائم فلها عمل فى السنة أو عملين".