شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل مذكرات زوج يعرض في رمضان: اجتماعي كوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد سليمان عبد الملك، مؤلف مسلسل مذكرات زوج عن أدوار المسلسل الرمضانى بطولة النجم طارق لطفى، قائلا : "يناقض قضية الزوج لأن الرجل مظلوم فى الدراما المصرية.. والدراما مركزة على قضايا المرأة منذ سنوات طويلة ولكن المسلسل سيحدث نوع من التوازن.. ولم ننحاز لطرف ضد الآخر، ونطرح المسلسل بشكل اجتماعى كوميدي".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية: " أول مرة يجمعنا عمل مع النج طارق لطفى.. وهو ممثل جبار، وبنحاول نجرب العمل في منطقة مختلفة عن الأدوار القاسية التي قدمها من قبل، وهناك مجموعة كبيرة من الممثلين يشاركون في المسلسل".

وتابع :"هناك دعم كامل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى خروج المسلسلات الرمضانية بشكل يناقش قضايا مجتمعية والعمل على حلها لأنها هى القوة الناعمة".