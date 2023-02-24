شكرا لقرائتكم خبر عن "علاقة مشروعة" يتناول مساوئ الزواج الثانى وأثره السلبى على الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسلسل علاقة مشروعة المكون من 15 حلقة، للنجم ياسر جلال والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، أكثر من قضية اجتماعية هامة، حيث يتناول العمل مساوئ فكرة الزواج الثاني مهما كانت وأثرها السلبي علي الأسرة والأبناء، كما يتطرق العمل لقضية العنف ضد المرأة الذي يهدم العالقة الزوجية ويدمرها.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر"، ويجسد ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية رجل أعمال متزوج من مى عمر.

"علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر مجدداً فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عاماً، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج في نهاية الأحداث.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر ومضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.

أما مى عمر فعرض لها مؤخراً فى السينمات فيلم "تحت تهديد السلاح" والذى قدمت بطولته مع حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.