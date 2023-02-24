شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأصلى الحلقة 9.. منار وأمينة يزوران والدهما فى السجن وسرقة ملف فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 9 من مسلسل "الأصلي" بمواجهة فاطمة الأصلي (ريهام عبد الغفور) لبنات أختها أمينة (شاهيستا سعد)، ومنار (سارة نور)، حول حقيقة سجن والدهما وعدم وفاته كما كانوا يعلمون عنه، وبالفعل تحكي لهم فاطمة أنه بالسجن، والسبب الذي أدخله هناك.

تحكي لهم فاطمة أن جدهم قام بتزويج فادية لعرفة الدمنهوري، وفايزة لرضا الحديدي، ورضا صار الكل بالكل وتجارته زادت الضعف، في الوقت الذي حسر فيه عرفة، فقرر أن ينتقم من رضا.

يقابل حاتم أمينة لمحاولة مساعدتها في إقناع منار لمقابلته والسماح له بمساعدتها، وتقوم فاطمة بإرسال أحد الأشخاص لسرقة ملف قضية هامة لدى شقيقها فريدة (ندى كامل) الخاص بقضية صفوت الرفاعي.

تواجه فاطمة أخواتها حول معرفة من أخبر الوزير بسجن والد منار، وسط غضب كبير من أخواتها، مع محاولة حاتم (أحمد والي) التحدث إلى منار، ثم تذهب أمينة ومنار إلى والدهم في السجن لرؤيته والحديث معه، ومعرفة سبب ما فعله سابقا.

مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.