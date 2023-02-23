شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع ياسمين عبد العزيز والعوضى فى مواجهة صعاب الحياة بـ"ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى في شهر رمضان المقبل في مسلسل "ضرب نار"، وذلك بعد أن اجتمع منذ عامين في مسلسل "اللى مالوش كبير" وحقق نجاحاً أثناء عرضه.

ويشهد موسم رمضان المقبل مفاجأة لجمهور النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، حيث يخوضان السباق الرمضانى من خلال مسلسل "ضرب نار"، وهو دراما شعبية صعيدية في إطار رومانسى ويحمل العديد من المغامرات.

وتجسد النجمة ياسمين عبد العزيز دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضى، حيث يترك الصعيد ويأتى إلى القاهرة وتنشأ بينهما قصة حب مشحونة بالعديد من المصاعب.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الإتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وكان أحمد العوضى قد احتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز فى كواليس تصوير المسلسلها، حيث فاجأها وأحضر "تورتة" ضخمة تحمل العديد من صور ياسمين، كما ظهرا العوضى وياسمين بملابس شخصياتهما فى المسلسل الذى يجمعهما من جديد، وظهر أيضا فى الاحتفال عدد من فريق عمل المسلسل واللذين شاركوا ياسمين الاحتفال.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.











































