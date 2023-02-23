شكرا لقرائتكم خبر عن دراما الحقب الزمنية والعودة للماضى حاضرة بقوة في 5 أعمال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما رمضان المقبل 2023، عرض عدد من المسلسلات التي تعتمد أحداثها على الحقب الزمنية والنوستالجيا، وذلك بالعودة بالزمن إلى الوراء من أجل تسليط الضوء على أحداث هامة خلال هذه الفترة أو اعتماد القصة على التواجد في الماضى، وتتميز هذه الاعمال بالديكورات والملابس المختلفة التي كانت سمة هذه الفترات الزمنية، وخلال شهر رمضان المقبل تعرض 5 أعمال تعتمد أحداثها على العودة بالزمن إلى الوراء.

البداية بمسلسل "رسالة الامام" والذى يتناول سيرة الامام الشافعى وتحديداً الفترة التي حضر فيها إلى مصر نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين، والعمل بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

ثانى الأعمال التي تعتمد على الحقب الزمنية، مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف ادريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يقدم العمل دراما تاريخية عصریة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

ويشارك فى بطولة "سره الباتع" أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب وضيوف الشرف.

مسلسل "سوق الكانتو" أيضاً من الأعمال التي تعتمد على الحقب الزمنية، اذ تدور أحداثه قبل أكثر من 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، والعمل بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وعلى جانب آخر تظهر أعمال كوميدية تعتمد أحداثها على العودة بالزمن إلى الماضى، أبرزها "الصفارة" المكون من 15 حلقة/ الذى تدور أحداثه حول "فؤاد" الذى يعمل مرشدا سياحيا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية لتغيير حدث سىء في حياته، والعمل بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وتأليف سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر

أيضاً مسلسل "جت سليمة" المكون من 15 حلقة، والتي تعتمد قصته على العودة لأكثر من زمن، وذلك عبر نور التي تجسدها دنيا سمير غانم والتي تكتشف كتاب يعيدها إلى الماضى وتخوض مغامرات مليئة بالكوميدية، والعمل تأليف كريم يوسف وسامح جمال إخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة جانب دنيا سمير غانم محمد سلام، خالد الصاوى، سيد رجب، سلوى خطاب، بيومى فؤاد، هالة فاخر، مايان السيد ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين.