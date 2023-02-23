شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام وجدى: أجسد شخصية "لى لى" فى "كشف مستعجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة إلهام وجدى تصوير مشاهدها بمسلسل "كشف مستعجل" الذى ‏تشارك ‏فى بطولته مع مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وهنادى مهنا، بالإضافة ‏للفنانين ‏محمد لطفى ومحمد على رزق، وبمشاركة القديرة هناء الشوربجي، ‏ويعرض ‏المسلسل عبر منصة ‏‎ WATCH IT‎حصريا، ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2023.‏

وتقدم إلهام وجدى خلال أحداث مسلسل "كشف مستعجل" شخصية لاعبة ملاكمة ‏تدعى "لى لى"، وتقول إلهام فى تصريحات صحفية: "سعيدة بالتعاون الثانى مع ‏المنتج كريم أبو ذكري، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته التجربة الأولى ‏بمسلسل إيجار قديم".

وكشفت إلهام وجدي، أنها تجسد شخصية فتاة رياضية تلعب إحدى لعبات الفنون ‏القتالية، وهو ما تطلب منها مجهودا كبيرا وتدريبات لتقديم الشخصية بشكل مميز ‏ومقنع للجمهور، وقالت: "حقيقة مرعوبة جدا من التغيير، لأن الجمهور عرفنى بشخصية هادئة وعقلانية فى مسلسل إيجار قديم بشخصية (ليلى)، وهذا العمل أجسد شخصية مختلفة تماما وعلى النقيض وهى شخصية (لى لي) التى تمارس ألعاب عنيفة وهو ما يجعل شخصيتها قوية وعنيف حتى فى طريقة تعاملها وكلامها مع الآخرين".

وأردفت إلهام وجدى أنها أخذت على عاتقها ضرورة التغيير، متمنية أن تلقى شخصية "لى لى" نفس نجاح شخصية "ليلى" مع للجمهور، وقالت: "أتمنى أن الجمهور يحب الشخصية لأنها جديدة واعتبرها تحدى بالنسبة لى لأثبت قدراتى التمثيلية".

وأكملت إلهام وجدى حديثها قائلة: "أستمتع فى أجواء التصوير مع الزملاء مصطفى ‏خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادى مهنا، وباقى فريق العمل"، وأوضحت أن مسلسل ‏‏"كشف مستعجل" يحمل نوعا جديدا من الكوميديا لم تشهده الدراما من قبل، مفسرة ‏ذلك بالقول: "أحداث المسلسل تدور حول عدد من الجرائم الجنائية فى اطار ‏كوميدي، وهو نوع جديد تماما على الدراما".‏

وأشارت إلهام وجدى إلى أن المخرج شادى الرملى أتاح لها فرصة تقديم شخصية ‏مختلفة تماما فى مسلسل "كشف مستعجل"، وبعيدة عن شخصيتها السابقة فى مسلسل ‏‏"إيجار قديم"، وأوضحت أن المؤلف إيهاب بليبل كتب سيناريو مميز جدا كعادته، ‏ويمسل بشكل كبير إلى الاعتماد على كوميديا الموقف وليس الإفيهات، مؤكدة أن ‏المنتج كريم أبو ذكرى ينتهج فى أعماله خط أخلاقى يلتزم بالقيم والعادات المصرية ‏والعربية، ويبتعد تماما عن الإسفاف ويرفض الاعتماد على الإفيهات الخارجة، ‏وهو أبرز ما يميز مسلسل "كشف مستعجل".‏

تدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" فى اطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

جدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، والبطولة النسائى لهنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد على ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين ، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكرى ‏فى خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏