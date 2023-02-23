شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: أعود للأدوار الشعبية في مسلسل "العمدة" وغائبه عنه منذ "أرابيسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة هالة صدقي، أن دورها في مسلسل "العمدة" مع النجم محمد رمضان هو عودة للدراما الشعبية التي غابت عنها منذ مشاركتها في مسلسل أربيسك، قائلة: "لم أقدم أي حاجة شعبي منذ أربيسك وده أول مسلسل أرجع فيه للشعبي".

وأوضحت الفنانة هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، أن الأدوار الشعبية لها جماهيره عند المصريين كما أنا من أمنياتها العمل مع المخرج محمد سامي، مضيفة: "من أمنياتي اشتغل مع محمد سامي وهو من المخرجيين اللي بيحبوا الممثل وبيطلع اداءه".

وعن دورها في مسلسل سره الباتع، قالت: "سعيدة بعودة المخرج خالد يوسف، وهو بفنه يقدر يخدم البلد، ونوعية المخرجين من خالد يوسف انقرضت، والانتاج عظيم والمجهود المبذول رهيب، وأنا ضيفة شرف في المسلسل والموضوع مكتوب بشكل هايل ونفسي شبابنا يشوفوها".