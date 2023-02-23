شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وحماقى وحكيم يقدمون واجب العزاء فى والدة ياسر الحريرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم، منذ قليل، عزاء والدة منظم الحفلات ياسر الحريرى، بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون، وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من النجوم تامر حسنى ومحمد حماقي وحكيم وهيثم شاكر وتامر عاشور، والمطرب أحمد جمال، وهاني محروس، والإعلامى ممدوح موسى الذين حرصوا على مواساته.

من جانب آخر، كشف النجم تامر حسني خلال تصريحات تليفزيونية عن مشاركة الفنانة ساندي في بطولة فيلمه الجديد "تاج"، مشيرا إلى أنه سعيد بهذا التعاون وأن الدور سوف يكون جديدا عليها.

ويعد فيلم "تاج" هو ثانى تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسنى، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا وقت عرضه في السينمات، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني"، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

وفى سياق مختلف، طرح النجم محمد حماقى مؤخرًا أغنية بعنوان "قلبى حبك جدًا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية الـ 70 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.



حكيم



حماقى



احمد-جمال-وممدوح-موسى



تامر-حسني



هانى-محروس