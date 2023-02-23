عادل إمام أبرز المكرمين في مهرجان السينما العربية بدورته الأولى

أعلن مهرجان السينما العربية خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته الأولى والتي من المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ عن إقامة احتفالية، خاصة عن الفنان عادل إمام بمناسبة مرور 60 سنة فن، وسيحضر هذه الاحتفالية كل شركاء التجربة، من نجوم ومخرجين، وكتاب، ومدراء تصوير وغيره، ليتحدثوا عن تجربتهم مع الزعيم.

كما كشفت إدارة المهرجان عن إقامة معرض صور نادرة له على هامش الاحتفالية التي يستحقها باعتباره نجمًا عربيًا اتفق على حبه كل العرب.بينما أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة الكويتية «حياة الفهد» والتي تعد من أبرز الفنانات الخليجيات اللاتي حجزن لأنفسهن مكانة في قلوب الجمهور العربي كله.

كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي عن بعض أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة التي ترأسها المخرجة السينمائية «إيناس الدغيدي» حيث تضم في عضويتها مدير التصوير «سامح سليم» وعميد المعهد العالي للسينما الدكتور «محسن التوني» والروائي «إبراهيم عبدالمجيد» والمخرجة والمنتجة الإماراتية الشيخة «إليازية بنت نهيان آل نهيان» سفيرة الجامعة العربية للثقافة.

ونظم مهرجان السينما العربية ظهر اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان الرسمي عن تفاصيل دورته الأولى المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور رئيسة شرف المهرجان الفنانة القديرة «لبنى عبدالعزيز» والمخرجة السينمائية «إيناس الدغيدي» رئيس لجنة التحكيم، ومدير التصوير السينمائي الدكتور «سمير فرج» رئيس مؤسسة إبداع للثقافة والفنون، والسينمائي الكويتي «يوسف العميري» رئيس مؤسسة خليجيون في حب مصر، وأستاذ السيناريو بمعهد السينما الدكتورة «ثناء هاشم» مديرة المهرجان.

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