شكرا لقرائتكم خبر عن دراما النصوص الأدبية فى مسلسلى سره الباتع ومذكرات زوج رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد دراما رمضان المقبل 2023 من جديد المسلسلات المأخوذة عن روايات أدبية إلى الواجهة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد اختفائها السنوات الماضية، ودائماً ما تحظى هذه الأعمال بترقب كبير من الجمهور خاصة الذى قرأ الروايات المأخوذ عنها هذه المسلسلات، وعلى مدار تاريخ الدراما المصرية تم تقديم العديد من الأعمال التي كانت مستوحاه من روايات، وتحقق هذه الأعمال نجاحات مميزة مع الجمهور.

ومن المنتظر أن يتم عرض مسلسلين مأخوذين من روايات أدبية لكتاب كبار رحلوا عن عالمنا، الأول هو "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يقدم العمل دراما تاريخية عصریة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

ويشارك فى بطولة "سره الباتع" أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ثانى الأعمال المأخوذة عن رواية أدبية، مسلسل "مذكرات زوج" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ومقرر عرضه في 15 حلقة، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نهى عابدين، نور النبوى، سما إبراهيم، سارة الشامى وعمر الشناوي، ويناقش العمل واقع الحياة الزوجية والخلافات التى تنشأ بين الأزواج بشكل كوميدى غير معتاد عن طريق 3 أجيال مختلفة.