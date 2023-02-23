شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "جميلة": المسلسل اجتماعي تشويقي يناقش قضايا البيت المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن سلامة، مؤلف مسلسل جميلة، إن المسلسل يتناول قضية، تطرح سؤالا "هل يمكن للآخرين أن يكونوا سببا في أزمة بالنسبة للإنسان"، مشيرا إلى أن المسلسل سيناقش قضايا عائلية وأسرية تهم كل الأسر ومسلسل اجتماعي كاشف لما يحدث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "المسلسل اجتماعي يتم عرضه بطريقة جذابة ومثيرة كما أحب أن أكتب، وفكرة الدراما منذ أرسطو وحتى الآن، مبنية على فكرة التشويق، لذلك أسعى لجعل المشاهد في عملية تشويق دائم، ومن داخل البيت المصري".

وقال: "الفنان هاني عادل يقوم بدور زوج الفنانة ريهام حجاج، ويقوم بدور طبيب، ثم تأتي المفاجآت أثناء مشاهدة المسلسل، وعبير صبري تقوم بدور طليقته، أما الأستاذة سوسن بدر، ستقوم بدور مميز للغاية وستكون مفاجأة رمضان هذا العام".

وتابع: "هذا المسلسل هو التعاون الثاني لي مع المخرج سامح عبد العزيز، والتعاون الثالث مع ريهام حجاج".