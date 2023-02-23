فنان مصري شهير ينتقد تامر حسني: “مينفعش تخرج تاني”

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 08:52 مساءً - صرح الفنان تامر حسني مؤخرا بأن فيلمه القادم “تاج” لن يقوم بإخراجه مثلما أخرج فيلمه السابق “بحبك”، وأن المخرجة سارة وفيق هي مخرجة فيلمه الجديد .

فقال: “فيلمي الجديد إخراج سارة وفيق، لأني مكنتش ناوي أخرج كل شغلي بنفسي .. فيلم بحبك كان رومانسي وحبيت أظهر الحالة كمؤلف وكمخرج، وحبيت أقدم العمل كله وكان تحدي كبير بالنسبالي” .

وعلق الفنان علي الطيب على تلك التصريحات منتقدا تامر حسني في منشور له، والذي طالبه من خلاله بالابتعاد عن الإخراج السينمائي .

كتب علي الطيب في منشوره: “لأ هو مينفعش تخرج تاني، وسيب كل واحد يعمل شغله اللي هو شاطر فيه .. مع كامل احترامي ليك ولمجهودك” .

وفي سياق آخر كشف تامر حسني في تصريحات لبرنامج “THE INSIDER بالعربي” عن أن الفنانة ساندي هي بطلة فيلمه “تاج”، وذلك بعد اعتذار الفنانة مي عمر ومن قبلها الفنانة هنا الزاهد .