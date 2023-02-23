“تذكرني عندما تبلغ الخمسين” .. رسالة بخط اليد من رجاء الجداوي إلى زوجها حسن مختار

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 08:52 مساءً - شاركت أميرة مختار صورة بمناسبة عيد زواج والديها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وحارس المرمى الراحل حسن مختار ال 53 .

نشرت أميرة مختار الصورة عبر حساب والدتها على موقع “انستجرام”، والتي تضمنت رسالة مكتوبة بخط اليد من رجاء الجداوي إلى زوجها حسن مختار .

وجاء في نص رسالة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي إلى زوجها: “عزيزي حسن .. تذكرني عندما تبلغ الخمسين” .

فيما كتبت أميرة مختار في تعليقها على الصورة: “حقيقي الحب حلو .. الله يرحمكم يا حبايبي .. عيد زواج مامي وبابي الله يرحمهم ال 53” .

قصة حب رجاء الجداوي وحسن مختار

تحدثت الفنانة رجاء الجداوي في لقاء ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” يعود تاريخه إلى عام 2017 عن قصة تعارفها بزوجها حسن مختار وزواجهما الذي استمر 46 عاما، فقالت أنها كانت قد تعرفت عليه في السودان أثناء تواجدها لتقديم مسرحية بعنوان “روبابيكيا” .

وأشارت إلى أنها أثناء توجهها إلى السودان لعرض المسرحية كان حسن مختار حارس مرمي منتخب مصر على نفس الطائرة للمشاركة في فعاليات كأس الأمم الافريقية المقامة هناك .

وعن عرض حسن مختار الزواج عليها، قالت: “في الطيارة قالي أنا عايز اتجوزك، قولتله انت عندك كام سنة قالي 24 وأنا كنت أكبر سنتين، قولتله أنا أكبر منك، قالي ميهمش” .

تابعت: “جه البيت وكانت أمي بتعشق الكورة وأنا معرفش وعارفاه .. ماما كانت لابسة ماسك الأكسجين وأول ما شافته يا حبيبي .. دخل الحمام قولتلها ده بياخد 55 جنيه في الشهر اوعي تطلبي منه طلبات، قالتلي ده اديله عنيا، ده اللي هطمن عليكي معاه” .

أضافت رجاء الجداوي عن موقف والدتها تجاه حسن مختار: “قالتلي هو ده اللي أنا عايزاه .. الست دي كان عندها بصيرة غريبة جدا .. اتجوزت في 6 أيام وكان أعظم راجل في الدنيا” .

واصلت: “حبيت حسن بعد الجواز .. في الخطوبة بتشوفي أحلى ما فيه وهو بيشوف أحلى ما فيكي لكن العشرة هي اللي بتدوم .. حسن كان إنسان جميل ونضيف أوي وداخل من الباب مظبوط، ربنا كرمني براجل هفضل لغاية ما أموت حاطاه فوق راسي” .