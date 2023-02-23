شكرا لقرائتكم خبر عن خيرية البشلاوي: السينما أحد أسلحة القوة الناعمة لـ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، أن السينما جزء مهم للتكوين العقلي والجمعي بشكل عام وهي مصدر شعبي للترفيه وللمتعة، موضحا أن سينما بلا جمهور فلا تسمى سينما ويتم تفرغها من دورها الأساسي ولا تكون سينما وهذه الصناعة متعلقة بالترفيه.

وأوضحت الناقدة خيرية البشلاوي، خلال حوار ببرنامج "حديث العرب"، المذاع على القناة الاولى، أن السينما واحدة من أهم أسلحة القوة الناعمة لمصر، مستشهدة بالدور الذي فعلته هوليوود في الناس وديزني في التأثير على أطفال العالم، قائلة: "هوليوود قدرت تصنع ذوق العالم والموديل والفكر".

وتابعت: "هوليوود لما دخلنا في السياسة هنلاقيها بتشكل الوجدان والمعنويات وتخلق قيم الجمال والخاصة بالسياسة وتحاول توحي أن امريكا هي القوة الضاربة في العالم"، مؤكدة ان السينما أحد أسلحة القوة الضاربة للقوة الناعمة في العالم ومصر أيضا.