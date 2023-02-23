شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح أغنية "شكر خاص" بتوقيع خالد تاج الدين ووليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان بهاء سلطان، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "شكر خاص" على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وطرح الفنان بهاء سلطان، مؤخراً، أغنية بعنوان "البيت وحش" على "يوتيوب"، وهى ضمن أغنيات فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمرو.

وطرح الفنان بهاء سلطان مؤخراً اغنية بعنوان "العمر كله"، وهى من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان النجم بهاء سلطان طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "قلب أسود" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح الفنان بهاء سلطان أيضا الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يعرض في السينمات حاليا، وتحمل اسم "براحة يا شيخة" والأغنية من كلمات منة عدلى القيعى، ألحان وتوزيع أحمد طارق، ميكس وماستر هانى محروس، وإخراج ياسر سامى.