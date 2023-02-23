شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Suzume بمهرجان برلين: اليابانيون ما زالوا يتألمون من كارثة توسونامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73، مؤتمرا صحفيا لصناع فيلم الأنيمي Suzume، حيث قال المخرج ماكوتو شينكاي خلال المؤتمر،" أردت أن يشاهد العالم شكل اليابان الحقيقي من خلال الفيلم، ولماذا يتواجد العديد من الاماكن المهجورة".



صناع فيلم الأنيمي Suzume



بطلة فيلم الأنيمي Suzume



بطلة فيلم الأنيمي Suzume



بطلة فيلم الأنيمي Suzume



صناع فيلم الأنيمي Suzume



مخرج فيلم الأنيمي Suzume



بطلة فيلم الأنيمي Suzume



صناع فيلم الأنيمي Suzume



صناع فيلم الأنيمي Suzume

وأكد ماكوتو شينكاي، أن فيلم Suzume هو أول فيلم أنيمي يعرض بالمهرجان منذ 21 عاما، مضيفا أنه ممتن لكل من شاهد الفيلم حول العالم، مشيرا إلى أن كارثة توسونامي التي حدثت منذ 12 عاما لا يزال يتذكرها اليابانيون، ويتألمون بسببها إلى اليوم".

وأكمل ماكوتو شينكاي، " الفيلم يحمل طابعا خاصا، حيث تنقذ المرأة الرجل وليس العكس، ولهذا عندما بدأت العمل على شخصية وسوسومي، كنت اريد تقديمها بشكل جديد وكنت أريد من البطلة أن تظهر كل طاقتها من خلال صوتها، وبالرغم من خوفها من ذلك، الا انها قدمته بشكل جيد جدا كما شاهدتها، الفيلم عمل انساني وأريد أن يكون فيلم ترفيهي للجميع، وما اريده حقا أن يتمكن الكثيرون من مشاهدة الفيلم، خاصة وأن سعر تذكرة السينما غالية جدا ولهذا يذهب اليابانيون الى السينما في حالة وجود فيلم يستحق وهذا ما كنت افكر فيه".

فيما قالت Nanoka Hara بطلة الفيلم، "هذه كانت المرة الأولى التي أقدم فيها فيلم انيمي، ولكنها ليست أول مرة التي العب فيها دورا صوتيا فقط".