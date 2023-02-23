بمجموعة من الصور النادرة .. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا ال 43

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 06:51 مساءً - احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة، والذي يوافق أيضا عيد زواج والديها في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور مجموعة من الصور لحلا شيحة من مراحل عمرية مختلفة، وصور تجمع الأخيرة بشقيقتها هنا وأخرى لوالديهما وصور قديمة للعائلة .

كتبت هنا شيحة في تعليقها على الصور: “حبيبتي حلولا أختي وتوأم روحي .. عيدك اليوم أحلي عيد .. جيتي في عيد زواج مامي وبابي .. تتويج للحب فأنت الحب .. انت الحنية، انت الطيبة .. أحلي حلا وانتي الحلا كله .. كل سنه وانتي طيبة” .

تابعت مهنئة والديها بعيد زواجهما: “وأمي وأبي أنتم الحياة والدنيا .. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والأمان .. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وأمان” .