شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها من السعوديين في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس السعودي، وذلك بارتداء زي سعودي تراثي.

أحلام تحتفل بذكرى يوم التأسيس السعودي

ونشرت أحلام الشامسي مجموعة صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتزامن مع حضورها التصفيات النهائية لبرنامج المواهب "سعودي آيدول"، وأرفقت تعليق: المملكة بنت لها عشرة عقود.. ‏العاشقون تخاف تخطب ودهازز ‏والملك لله ثم لفتال العقود... ‏المبهمات اللي يحل أعقدها ‏سلمان بن عبدالعزيز بن سعود.

واعتمدت أحلام على ارتداء عباء باللون الأسود وغلب على تطريزها اللون الذهبي، وارتدت عقود تراثية.

أحلام الشامسي تحتفل بذكرى يوم التأسيس السعودي بكلمات مؤثرة

ولم تكتف أحلام بذلك، وغردت مرة أخرى بزي مختلف، واعتمدت في إطلالاتها على اللون الأحمر وكان الثوب مطرزاً باللون الذهبي عند الخصر.

أحلام الشامسي تحتفل بذكرى يوم التأسيس السعودي بكلمات مؤثرة

وكتبت أحلام: "يا دار حكّامك بعيدين الأنظار.. وقفاتهم ترجح بكل الموازين.. فيك نْتِسابق عز ّوندوس الأخطار.. ونخوض في حبك جميع الميادين.. في دمّنا حبّك وفي قلوبنا نار.. للّي نِواك بالشّر يا قِبْلة الدين.

إطلالة أحلام الشامسي

وفي وقت سابق، احتفلت أحلام بذكرى التأسيس في حفلتها على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وكتبت منشوراً عبر إنها الرياض يا سادة إنها ماسة الوطن العربي أهديتها هذه الليلة، الليلة الماسية الرياض التي أهدتنا الحب والنجاح والفرح أهدتنا ليالي عظيمة، شكرًا لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شكرًا لهيئة الترفيه، وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الليلة الكبيرة، كانت ليلة النغم والموسيقى غنت فيها كل الرياض شكرًا الشركة الكبيرة الملهمة على ليلة من أجمل الليالي كنتم أنتم أبطالها بفضل رؤيتكم الكبيرة للحدث.

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