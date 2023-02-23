شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا لحبيبي" لكريم فهمي يتصدر أمس إيرادات أفلام السينما بـ 163 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت دور العرض السينمائية المختلفة أمس الأربعاء إيرادات ضعيفة بلغت 469 ألفا و32 جنيها، وتصدر فيلم "أنا لحبيبي" قائمة الإيرادات اليومية، محققا 163 ألفا و912 جنيها، وهو من بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

واحتل فيلم "أخي فوق الشجرة" المركز الثاني في قائمة الإيرادات، حيث حصد 104 ألف و571 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال تارا عماد، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

بينما حقق فيلم "نبيل الجميل" إيرادات بلغت 81 ألفا و818 جنيها، وهو بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

وحصد فيلم "المطاريد" أمس 52 ألفا و888 جنيها، وهو من بطولة الفيلم أيضًا إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، يليه فيلم "شلبي" الذي حقق أمس 45 ألفا و505 جنيه، بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

كما حصد فيلم "جروب الماميز" 13 ألفا و194 جنيها، محتلا المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، وهو من بطولة روبى ويسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح، يليه فيلم "اتنين للايجار" الذي حقق 6 آلاف و45 جنيها، بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت ومريهان حسين، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.

وتذيل فيلمي "الهامور" و"الحب بتفاصيله" قائمة الإيرادات، حيث حصد فيلم "الهامور" 902 جنيها، بينما حصد فيلم "الحب بتفاصيله" 197 جنيها.