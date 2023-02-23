شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم على لوكا "جربيني" بعد نحاج "متخافيش ياما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح غدا الفنان علي لوكا أولى أغاني ألبومه الجديد "جربيني" والأغنية من كلمات وألحان علي لوكا وتوزيع أسامة طارق اوزي.

اغنية جربيني تم تصويرها بمنطقة منتزه الأردن وهي محمية طبيعية تقع في شمال الأردن وتم تصوير الكليب على مدار يومين من إخراج ميا المهدي.

وتفاصيل الالبوم يضم 10 اغانٍ تم تصوير 3 منها حتى الآن ما بين مصر والأردن والإمارات ويضم الألبوم 5 أغاني دويتو مع نجوم اجانب ومن المغرب العربي، ومن المقرر طرح اغاني الالبوم بمعدل أغنية كل شهر بداية من اغنية جربيني.

على لوكا حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية "متخافيش ياما ولا فارقه معايا الناس مين سالك مين بصاص" وتخطت الأغنية اكثر من 115 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما اختارته إحدى المنصات العالمية ضمن حملتها الإعلانية ووضعت صورته في ميدان تايمز سكوير في نيويورك ليكون المطرب العربى الثالث التي توضع صورته في ميدان تايمز سكوير.