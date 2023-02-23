شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الخليج 365 يستعرض فعاليات مهرجان برلين وكواليسه .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الناقدة الفنية علا الشافعى مدير تحرير الخليج 365 والزميلة لميس محمد فعاليات مهرجان برلين من خلال التركيز على كل ما يحدث والأماكن التي تستضيف الحدث، سواء من خلال القصر الشهير "البرينالة" أو الريد كاربت وذلك عبر جولة من خلال فيديو تم نشره على تليفزيون الخليج 365.وذلك في محاولة لاستعراض كل ما يحصل لكل متابعي ومشاهدي تليفزيون الخليج 365.

وكان كشف الزميلتان الناقدة علا الشافعى مدير تحرير الخليج 365 ولميس محمد، خلال رسالتهما من مهرجان برلين ، في دورته الـ 73، إن السياسة سيطرت بصورة كبيرة على فعاليات مهرجان برلين، حيث سارت السينما بالتوازي مع السياسة، مثلما ظهر في فيلم شون بن الذى عرض ضمن افتتاحية المهرجان، بالإضافة إلى حديثه عن السينما.

وقالت الناقدة الفنية علا الشافعي : "رئيس أوكرانيا أكد أنه كان عنده وجهة نظر خاصة بأن السينما ليس لها علاقة بالسياسة وهوما ثبت عدم صحته، فالسينما هي العامل الأساسى طوال فترة الحرب التي وقفت بجوار أوكرانيا، أيضاً استطاع الممثل شون بن أن يقدم للعالم فيلم ملىء بالتحديات والمشاهد الحية التى تعكس حالة الحرب وتأثيرها على أوكرانيا".

فيما قالت لميس محمد : "الفيلم الوثائقى "Superpower" للمخرج والممثل شون بن كان من الأعمال المثيرة للجدل خاصة وأن الفيلم عقد 3 مقابلات مع الرئيس الأوكراني زيلينيسكي وبالتالي كان محط لفت للنظر حول ما مدي الوقت المتاح لدي الرئيس الأوكراني في ظل ما يدور على أرض أوكرانية ليكون متواجد في 3 لقاءات مختلفة في فيلم شون بن".