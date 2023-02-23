شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "بطليني" على جميع منصات الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان مصطفى حجاج على مشاركه مقطع فيديو قصير لاغنيته الجديدة "بطليني"، وشاركه على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"

وعلق بـ" فرفشنا كتير، نتكلم عن الجرح بقى، اسمعوا بطليني لمصطفى حجاج



تغريده الفنان مصطفى حجاج على فيس بوك