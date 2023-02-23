فن ومشاهير

مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "بطليني" على جميع منصات الموسيقى

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القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان مصطفى حجاج على مشاركه مقطع فيديو قصير لاغنيته الجديدة "بطليني"، وشاركه على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"

وعلق بـ" فرفشنا كتير، نتكلم عن الجرح بقى، اسمعوا بطليني لمصطفى حجاج 


تغريده الفنان مصطفى حجاج على فيس بوك

 

 

 

 

وفي سياق آخر، نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان يوم ترفيهي مجاني في ظل إهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في الترويح عن الطلاب، واستضافت الجامعة خلال اليوم الفنان مصطفى حجاج.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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