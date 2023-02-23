شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تتفوق على كايلي جينر لتصبح الأكثر متابعة على انستجرام مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوقت سيلينا جوميز على كايلي جينر لتصبح الأكثر متابعة على انستجراممرة أخرى، بعد أن جمعت النجمة سيلينا جوميز، 381 مليون متابع على منصة مشاركة الصور ، متجاوزة كايلي 380 مليون متابع.

كانت سيلينا البالغة من العمر 30 عامًا، هي الأكثر متابعة على الموقع في عام 2019 قبل أن تضربها أريانا جراندي في هذا المنصب، وتجاوزتها كايلي جينر البالغة من العمر 25 عامًا، في وقت لاحق.



سيلينا جوميز



كايلي جينر

على الرغم من أنها تستقطب الملايين من المتابعين ، أخبرت سيلينا مؤخرًا مجلة Vanity Fair أنها تراجعت عن وسائل التواصل الاجتماعي ولديها تطبيق "تيك توك" فقط على هاتفها.

وأضافت النجمة أنها أصيبت بتعليقات "لئيمة" من المتصيدين ورأت أيضًا استخدام المنصات أكثر من اللازم على أنه "مضيعة للوقت".

قالت: "يمكن للناس أن ينادوني بالقبيحة أو الغبية، لكن هؤلاء الناس يحصلون على التفاصيل، يكتبون فقرات محددة للغاية وذات معنى، كنت أبكي باستمرار،و كان لدي قلق باستمرار، انني لم أعد أستطيع أن أفعل ذلك، لقد كان مضيعة لوقتي، فأنه هناك أشياء رائعة حول وسائل التواصل الاجتماعي، التواصل مع المعجبين ، ومعرفة مدى سعادتهم وحماستهم وقصصهم."