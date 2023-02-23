شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش فى أول تصريح عن طلاقها: التجربة لم تكن هينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة نسرين طافش لأول مرة عن قصة طلاقها من زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوى بعد شهرين زواج فقط، وذلك خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التي تعرض على يوتيوب، حيث تصدرت هذه التصريحات محركات البحث في موقع جوجل خلال الساعات الماضية، خاصة وأنها كشفت أسباب الانفصال للمرة الأولى بعد فترة صمت طوال الأشهر الماضية.

نسرين طافش قالت خلال تصريحاتها، إنّ عدم التفاهم كان عقبة في حياتها مع طليقها وأن التجربة لم تكن هينة عليها مضيفة:"لا يوجد طلاق هين، لكن الحياة تجارب لنتعلم ونعاود التجربة، هي تجارب إنسانية، وكلنا في بداية أي علاقة يكون لدينا آمال وتوقعات ونوايا جميلة، وبعدها يظهر إن كان هناك تفاهم أم لا"

وأشارت نسرين طافش إلى: "بعد طلاقي ابتعدت لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الإجراء أقوم به كثيرا عندما أشعر أن معنوياتي منخفضة لأسمح لمشاعري بالخروج، وأغلب النساء يخشين من مواجهة مشاعرهن السلبية، ويحق لهن البكاء والضعف، والقوة في التعبير عن الضعف، والاعتراف بأنهن بحاجة لمساعدة".

وقدمت نسرين طافش نصائح للسيدات، قائلة: "لتجاوز هذه التجربة عليك أن تتقبل في البداية أن الحياة تجارب، ولا نعطي الأمور أكبر من حجمها، أكبر غلطة تقع فيها النساء في الوطن العربي هي القفز من الانفصال إلى "انظروا إلى حياتي الجميلة من بعده"، بعد طلاقي ابتعدت لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الإجراء أقوم به كثيرا عندما أشعر أن معنوياتي منخفضة لأسمح لمشاعري بالخروج، وأغلب النساء يخشين من مواجهة مشاعرهن السلبية، ويحق لهن البكاء والضعف، والقوة في التعبير عن الضعف، والاعتراف بأنهن بحاجة لمساعدة".

وقالت: "يجب عليهن الابتعاد عن نظرة المجتمع للمطلقات، المجتمع ليس بيده سعادتي أو حزني أو نجاحي، هذا كله بيد رب العالمين، وهو وحده القادر على عقابي وليس المجتمع، نحن نعطي أهمية أكبر للمجتمع، إن كان ربي حلل الطلاق هل أرد على متخلفين يرددون أنه حرام؟ ضميري هو مقياسي الأول والأخير، وعلينا في المجتمع العربي التخفيف من رأيه بنا".

يذكر أن نسرين طافش يعرض لها حالياً فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.