شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدي: عملى بلجان التحكيم في المهرجانات يعوضني عن الغياب السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة إيناس الدغيدي رئيس لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ خلال المؤتمر الصحفي للدورة الأولي : إحساسي وأنا في لجان التحكيم يعوضني عن عدم التواجد في السينما كمخرجة، وسعيدة جدا بهذا المهرجان ، وأنا عاشقة للسينما واحبها جدا وأي موقع بها أكون سعيدة به .

والمهرجان يضم عدة مسابقات للأفلام منها الطويل والقصير ومسابقة للطلبة ، وهناك زاوية مهمة عن السينما العربية في المهجر وصناعها ، وتلقي المهرجان رسالة من مكتبة الاسكندرية بدعم ورعاية المهرجان من خلال ورش سينمائية لذوي الاحتياجات الخاصة ، واستضافة المكتبة للافلام الفائزة في مكتبة الاسكندرية.

يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامي محمد علي.