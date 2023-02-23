شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز: إقامة مهرجان السينما العربية فى مصر تأخرت كثيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبير لبني عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان السينما العربية والذي ترأسه شرفيا : لدينا تاريخ كبير في السينما وكنت أتمني أن يقدم هذا المهرجان ويخرج للنور منذ فترة فقد تأخر انطلاقه كثيرا ، وأنا سعيدة جدا بهذا المهرجان لأنه سيهتم بالسينما العربية وأتمني أن يكون بداية لنهضتها .

والمهرجان يضم عدة مسابقات للأفلام منها الطويل والقصير ومسابقة للطلبة ، وهناك زاوية مهمة عن السينما العربية في المهجر وصناعها ، وتلقي المهرجان رسالة من مكتبة الاسكندرية بدعم ورعاية المهرجان من خلال ورش سينمائية لذوي الاحتياجات الخاصة ، واستضافة المكتبة للافلام الفائزة في مكتبة الاسكندرية.

يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامي محمد علي.