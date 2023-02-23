وفاة فنان مصري .. وصديق له عن رحيله: “كان يعاني من ضيق مادي وصحي ونفسي”

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 04:47 مساءً - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الفنان المصري عاطف سعيد .

وأعلن الحساب الرسمي له عبر موقع “فيس بوك” خبر وفاته، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد سوف تقام عقب صلاة عصر اليوم .

ونعى صديق للفنان الراحل عاطف سعيد يدعى سيد إبراهيم وفاته في منشور له جاء فيه: “انتقل إلى ذمة الله صديقي الفنان عاطف سعيد وندعو بأن يرحمه الله برحمته الواسعة” .

وتابع متحدثا عن ما واجهه الفنان الراحل من معاناة قبل وفاته: “الله يرحمه الفنان عاطف سعيد كان يعاني ضيق مادي وصحي ونفسي، والتجاهل للأسف سيد الموقف” .

كما أعرب الفنان محمد العمروسي عن حزنه على رحيل الفنان عاطف سعيد، فكتب على حسابه بموقع “فيس بوك”: “الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك على فراقك .. الموت البطيء هو ألعن أنواع الموت ولكن الله يسمع ويرى وعنده ترد المظالم” .

يذكر أن الفنان عاطف سعيد أعمالا هامة في السينما والتليفزيون أبرزها: “حديث الصباح والمساء، ابن حلال، سلطان الغرام، سارة، الليل وآخره، عسكر في المعسكر، يا رجال العالم اتحدوا، عايزة أتجوز، أفراح إبليس” .