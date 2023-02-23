كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 04:47 مساءً - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الفنان المصري عاطف سعيد .
وأعلن الحساب الرسمي له عبر موقع “فيس بوك” خبر وفاته، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد سوف تقام عقب صلاة عصر اليوم .
ونعى صديق للفنان الراحل عاطف سعيد يدعى سيد إبراهيم وفاته في منشور له جاء فيه: “انتقل إلى ذمة الله صديقي الفنان عاطف سعيد وندعو بأن يرحمه الله برحمته الواسعة” .
وتابع متحدثا عن ما واجهه الفنان الراحل من معاناة قبل وفاته: “الله يرحمه الفنان عاطف سعيد كان يعاني ضيق مادي وصحي ونفسي، والتجاهل للأسف سيد الموقف” .
كما أعرب الفنان محمد العمروسي عن حزنه على رحيل الفنان عاطف سعيد، فكتب على حسابه بموقع “فيس بوك”: “الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك على فراقك .. الموت البطيء هو ألعن أنواع الموت ولكن الله يسمع ويرى وعنده ترد المظالم” .
يذكر أن الفنان عاطف سعيد أعمالا هامة في السينما والتليفزيون أبرزها: “حديث الصباح والمساء، ابن حلال، سلطان الغرام، سارة، الليل وآخره، عسكر في المعسكر، يا رجال العالم اتحدوا، عايزة أتجوز، أفراح إبليس” .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فنان مصري .. وصديق له عن رحيله: “كان يعاني من ضيق مادي وصحي ونفسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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