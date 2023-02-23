لن تصدقوا المهنة التي عمل بها بيومي فؤاد قبل احتراف التمثيل والمفاجأة في جمال زوجته.. شاهدوا كيف ظهرت محتشمة بجانبه!!

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 04:47 مساءً - قال الفنان بيومي فؤاد، إنه عمل قبل التمثيل كأخصائي ترميم في قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، حيث أنه خريج كلية الفنون جميلة

وأضاف “بيومي” في حوار أجراه سابقًا مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج “قهوة أشرف”: “أنا خريج فنون جميلة بس ميبنش عليا” متابعًا: “لما تخرجت حصلت على الوظيفة في وزارة الثقافة ولكنني كنت بحب التمثيل وجمعت بين المهنتين”.

بيومي فؤاد لم يترك مهنته قبل التمثيل

وأشار إلى أن التمثيل كان هواية في بداية حياته وعقب احترافه الفن، قرر طلب إجازة بدون مرتب من عمله الحكومي للتخصص للاستمرار في المهنة التي يحبها.

وقال بيومى فؤاد، في لقاء آخر : اشتغلت في فترة من فترات حياتي في مطعم سمك، حتى أساعد والدي ولأنني كنت في مدرسة خاصة أثناء الثانوية، وأردت المساعدة مع والدي في دفع مصاريف المدرسة الخاصة ووالدي لم يقصر معانا بس كنت بحب أساعده واشتغلت نقاش وفي شركة نضافة وذهبت إلى الأقصر واشتغلت على مركب.

زوجة بيومي فؤاد وابنائه الثلاثة :

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورًا للفنان بيومي فؤاد، مع عائلته، في أول ظهور لهم في مناسبة عامة وأمام الكاميرات، وبحسب الصور التي تم تداولها فقد ظهر بيومي فؤاد برفقة زوجته التي فاجأت الجميع بإطلالتها المحتشمة حيث كانت ترتدي الحجاب وملابس واسعة، وتبين أن الصور تم التقاطها في أحد المهرجانات الفنية في العام 2016.

بيومي فؤاد وعائلته

بيومي فؤاد متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، ولديه 3 أبناء هم “نور” و “جود” ومحمد”، وكثيرًا ما يصطحبهم معه في المناسبات والفاعليات الفنية.

بيومي فؤاد الأكثر ظهورًا في 2022

هذا وقد استطاعت السينما المصرية العام المنقضي 2022 أن تبرز عدة أسماء جديدة، ولكنها أيضًا لم تبتعد كثيرًا عن وجود أسماء تكررت في أفلام عديدة، وأبرزهم مثل كل عام هو النجم سواء كبطل مشارك أو كضيف شرف بيومي فؤاد.

بيومي فؤاد حصل على المركز الأول في الأكثر ظهورًا في عام 2022، حيث استطاع أن يشارك في 6 أعمال سينمائية في غالبية مواسم العام، وظهر بفيلم “كيرة والجن”»” الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ مصر بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، كما شارك في فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وفيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني وهند صبري.

كما ظهر في فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد وشيرين رضا ومي عمر، وفيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني وأخيرًا ظهر في فيلم «هاشتاج جوزني» بطولة أمير المصري ومايان السيد.

بيومي فؤاد يشارك في الموسم القادم بـ 4 أفلام

وعلى الصعيد الفني، يدخل الفنان بيومى فؤاد منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023 بـ 4 أفلام دفعة واحدة جمعيهم تدور أحداثهم في اطار كوميدي، اثنين منهما من بطولته واثنين آخرين يشارك في بطولتهما، ليكون بيومى فؤاد نجم الموسم الذى يعرض فيه 7 أفلام جديدة، ويستمر بذلك في تواجده المكثف بالسينما خلال السنوات الأخيرة.

فيلم شلبي

البداية بـ “فيلم شلبي” الذى يشارك بيومي فؤاد في بطولته ووالذي تم عرضه حاليًا، والعمل بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

أخي فوق الشجرة

ثانى أفلام بيومي فؤاد خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى هو “أخي فوق الشجرة” الذي يعرض حاليًا في السينمات، والعمل بطولة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور احداثه في إطار كوميدى.

اتنين للايجار

ويتصدر بيومي فؤاد بطولة فيلم “اتنين للإيجار” المقرر عرضه في الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة محمد ثروت وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف أبرزهن إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل ايناس مكى، محمد لطفى، ايمان سيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

مغامرات كوكو

رابع أفلام بيومي فؤاد خلال الموسم هو “مغامرات كوكو” الذى يتصدر بطولته أيضاً ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة “اوس اوس”، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.

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