بلحية كثيفة بيضاء.. ظهور صادم لـ محمد سعد بعد غياب 8 سنوات عن الساحة الفنية.. شاهد كيف أصبح الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 04:47 مساءً - حل الفنان محمد سعد أثناء تواجده فى السعودية ضيفا على برنامج سينماتك لتهنئة الشعب السعودي بيوم التأسيس، والذي تحتفل به السعودية فى مثل هذا اليوم من كل عام.

وظهر محمد سعد خلال البرنامج بلوك مختلف تمامًا عن اللوك الذي يعتاد الظهور به خلال الفترة الماضية، وظهر بشارب ودقن طويلة مما جعل الجميع يتساءل عن السبب الذي جعله يظهر بهذا اللوك الجديد.

وعُلِم أن اللوك الذي ظهر به محمد سعد خلال الحلقة نفس اللوك الذي يظهر به ضمن أحداث مسلسله الجديد الحاج إكسلانس، والذي يخوض به موسم رمضان 2023 القادم.

محمد سعد في أحدث ظهور له

محمد سعد في رمضان 2023 بمسلسل “الحاج إكس لانس”

ويعود محمد سعد إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 8 أعوام، من خلال مسلسل «الحاج إكس لانس»، حيث يجسد شخصية تاجر قطع غيار سيارات يتعرض للعديد من الأزمات، وتنهار تجارته، ويسعى للتغلب على مشاكله ومشاكل المحيطين به بطريقة يعتقد أنها صواب، ولكنه يورط نفسه في مشاكل كثيرة مع كل من يتعامل معه.

واستأنفت أسرة مسلسل «الحاج أكس لانس» تصوير المسلسل مرة أخرى بعد توقفه خلال الأيام الماضية بعد اعتذار مخرج العمل محمود كامل، ليحل بديلًا له المخرج إبرام نشأت، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وبدأ المخرج إبرام نشأت تصوير مشاهد العمل مع الفنان محمد سعد، حيث صور حتي الآن 3 أيام كاملة بعدما توقف العمل ليعود العمل مرة أخرى للحياة ودخولة منافسات شهر رمضان المقبلة.

مسلسل «الحاج إكس لانس» بطولة محمد سعد وأحمد فتحي وصلاح عبدالله وويزو وجيهان خليل وتأليف محمد سعد، وإخراج إبرام نشأت وإنتاج ممدوح شاهين.

آخر أعمال محمد سعد في الدراما

والجدير بالذكر ان آخر أعمال سعد في الدراما كان مسلسل فيفا أطاطا، الذى شاركته بطولته إيمي سمير غانم بالإضافة إلى حسن حسني، أحمد وفيق، صلاح عبدالله، سامي العدل، علاء زينهم، سامي مغاوري، سلوى عثمان، من إخراج سامح عبدالعزيز.

كان سعد قد ركز، خلال مشواره، على السينما وقدم عدداً كبيراً من الأفلام، وفي المقابل مسلسلات قليلة، ومنها «شمس الأنصاري» و«الفجالة» و«الإعصار» و«الشارع الجديد» و«بيت الجمالية» و«من الذي لا يحب فاطمة» و«قصة مدينة» و«ومازال النيل يجري».

آخر أعمال محمد سعد في السينما

وكان آخر الأعمال السينمائية للفنان محمد سعد “فيلم محمد حسين”، والذي شارك به في موسم عيد الفطر 2019، وشاركه البطولة الراحل سمير صبري، مي سليم، حسن عبدالفتاح، ويزو، فريال حسين، محمد ثروت، أحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف بيومي فؤاد والشحات مبروك.

كما عُرض لـ محمد سعد في نفس العام، الجزء الثاني من فيلم الكنز، وشاركه البطولة محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، أحمد حاتم، وسوسن بدر، وهيثم أحمد زكي، وآخرين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

نبذة عن محمد سعد

ولد الفنان محمد سعد في محافظة الجيزة في أسرة متوسطة. ثم انتقلت أسرته بعدها للعيش في محافظة القاهرة في حي السيدة زينب، بدأ حبه للتمثيل من صغره، فقد كان يشارك في مسرح المدرسة والنشاطات المدرسية.

والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، وبدأ التمثيل في أدوار صغيرة، حتى يأس وفكر في الاعتزال والتطوع في الجيش حتى، جاءته فرصة أمام الفنان الراحل صلاح ذو الفقار في آخر أفلامه وهو فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993 وأثبت فيها جدارته. برغم صِغَر الدور، لكن لفت الأنظار إليه.

ويعد من أشهر الممثلين في العالم العربي، حيث أدى شخصية اللمبى في 5 أعمال هي: الناظر، واللمبي، واللي بالي بالك، واللمبى 8 جيجا، ومسلسل فيفا أطاطا. وجسد الكثير من الشخصيات المختلفة في أعماله، بينما تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي

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