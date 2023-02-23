شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان السينما العربية يكرم بوسي وحياة الفهد ويحتفل بسينما عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ عن تكريم الفنانة الكبيرة بوسي والفنانة الكويتية حياة الفهد ، كما سيخصص المهرجان احتفالا خاصا بمرور 60 عاما على عمل النجم عادل إمام بالفن والسينما، وايضا احتفالية خاصة بسينما عميد الأدب العربي طه حسين .



بوسي

ويضم المهرجان عدة مسابقات للأفلام منها الطويل والقصير ومسابقة للطلبة ، وهناك زاوية مهمة عن السينما العربية في المهجر وصناعها ، وتلقي المهرجان رسالة من مكتبة الاسكندرية بدعم ورعاية المهرجان من خلال ورش سينمائية لذوي الاحتياجات الخاصة ، واستضافة المكتبة للافلام الفائزة في مكتبة الاسكندرية .



حياة الفهد

وقال رئيس المهرجان أيمن الحكيم في بداية المؤتمر أن مهرجان السينما العربية سيجمع كل السينمائيين العرب، وشكر الحكيم الفنانة لبني عبد العزيز علي رئاستها للمهرجان والدكتورة سناء هاشم علي إدارتها للمهرجان، والمخرجة إيناس الدغيدي رئيس لجنة التحكيم ، ويوسف العميري رئيس جمعية خليجيون في حب مصر ،والدكتور سمير فرج ، والسيناريست عبد الرحيم كمال عضو اللجنة العليا للمهرجان .

يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامي محمد علي.