شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الحكيم: مهرجان السينما العربية سيجمع كل السينمائيين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ بعضا من التفاصيل عن الدورة الأولى والمقرر إطلاقها في 29 أبريل المقبل خلال مؤتمر صحفي بحضور سينمائيين ونقاد، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وعدد من صناع السينما المصرية والعربية.

وقال رئيس المهرجان أيمن الحكيم في بداية المؤتمر أن مهرجان السينما العربية سيجمع كل السينمائيين العرب، وشكر الحكيم الفنانة لبني عبد العزيز علي رئاستها للمهرجان والدكتورة سناء هاشم علي إدارتها للمهرجان، والمخرجة إيناس الدغيدي رئيس لجنة التحكيم ، ويوسف العميري رئيس جمعية خليجيون في حب مصر، والدكتور سمير فرج ، والسيناريست عبد الرحيم كمال عضو اللجنة العليا للمهرجان .

وأضاف الحكيم : المهرجان يضم عدة مسابقات للأفلام منها الطويل والقصير ومسابقة للطلبة، وفي المهرجان احتفالية خاصة لعادل إمام والاحتفال بمرور 60 فن الفن بحضور صناع أفلامه ، واحتفالية بعميد الأدب العربي طه حسين وعرض الافلام المأخوذة عن رواياته او عن سيرته الذاتية ، ولدينا زاوية مهمة عن السينما العربية في المهجر والسينما العربية في المهجر ، وتلقي المهرجان رسالة من مكتبة الاسكندرية بدعم ورعاية المهرجان من خلال ورش سينمائية لذوي الاحتياجات الخاصة ، واستضافة المكتبة للافلام الفائزة في مكتبة الاسكندرية.

يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامي محمد علي.