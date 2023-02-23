شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة الأيوبى تروج لفيلمها الأول " 5 جولات " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة عايدة الأيوبى لفيلمها الجديد" 5 جولات " الذى يعد أولى بطولاتهما فى السينما، ، لاسيما أنها من المطربات المميزات، وتجسد الأيوبى شخصية محورية فى الفيلم، ونشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بوستر الفيلم معلقة " انتظرونى قريبا في فيلم " 5 جولات " الفيلم يشارك في بطولته كل من ماجد المصرى ونور النبوى وبسنت شوقى وآدم الشرقاوى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج مازن أشرف

البوستر التشويقى للفيلم



من فيلم 5جولات من فيلم 5جولات

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي "5 جولات" عدد كبير من النجوم وهم كل من ماجد المصري، وآدم الشرقاوى و نورالنبوي، مصطفى درويش، وداليا شوقي، عايدة الأيوبي، ومطرب الراب آر سينك، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج مازن أشرف.