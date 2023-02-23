ماجدة أليموس تنفي خبر زواجها من وائل كفوري

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 02:50 مساءً - نفت المغربية ماجدة أليموس الأخبار التي تم تداولها بشكل واسع خلال الأيام الماضية حول زواجها من الفنان اللبناني وائل كفوري، معلنة لجوئها للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر صور لها .

كتبت ماجدة أليموس في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري: “كل ما نشر باليومين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحة” .

تابعت: “وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة كانت: فيس بوك، واتس آب، انستجرام وتيك توك” .

وأضافت في منشور آخر متحدثة عن علاقتها بالإعلامية نضال الأحمدية، التي كانت أول من شارك هذا الخبر وذكر موقعها “الجرس” تفاصيل عن حفل زواج “أليموس” بالفنان اللبناني .

فكتبت: “للتوضيح: ما عندي أي شئ ضد السيدة المحترمة نضال الأحمدية ولا مجلة الجرس، عتبي على مصدر الخبر مش عليهن” .

واصلت ماجدة: “وعتبي الأكبر على المنابر الإعلامية المغربية التي قامت بتداول الخبر ونشر صوري واسمي بالكامل على حميع المنصات بالمغرب بدون تقصي الحقائق، مما سبب لي إحراجا كبيرا مع عائلتي الصغيرة والكبيرة” .

أكملت: “وبرجع وبأكد أنني لا أتبنى أي موقف ضد السيدة الأحمدية وفريقها الصحفي المحترم اللي كانوا السباقين بالنشر، بالنهاية هيدي هي الصحافة وحب السبق الصحفي .. بشكر كل اللي عم ينزلو تكذيب الخبر وبتمنى على الجميع مسح المنشورات السابقة” .

وكانت قد أعلنت عدد من التقارير بصحف لبنانية وأخرى أجنبية عن استعداد الفنان اللبناني وائل كفوري للزواج من حبه الأول المغربية ماجدة أليموس وهي من خارج الوسط الفني، وذلك بعد فراق استمر بينهما لمدة 19 عاما .

ووفقا لما ذكره موقع مجلة “الجرس” فأنه من المقرر أن يتزوج الثنائي مدنيا بسبب اختلاف ديانتهما في قبرص يوم 23 من الشهر الجاري .

وسيقتصر حفل الزواج على حضور العروسين والشهود فقط بسبب معارضة الأهل لتلك الزيجة وتحديدا أهل العروس ماجدة أليموس، ويرجع السبب في رفضهم إلى اختلاف الديانات .

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العروس كانت قد رافقت وائل كفوري في حفلته بأبو ظبي، ووصلت مؤخرًا للفيلا الخاصة به لإتمام استعدادات الزفاف .. وانتشرت أنباء عن إهدائه لها سيارة فخمة كهدية زواج .