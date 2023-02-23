بعد انسحاب هنا الزاهد ومي عمر.. تعرّف على بطلة فيلم “تاج” لـ تامر حسني.. مطربة شهيرة لم يسبق لها التمثيل!

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 02:50 مساءً - بدأ تامر حسني خلال الفترة الماضية تصوير مشاهده في فيلمه الجديد تاج، إلا أنه خلال الساعات الماضية تعرض العمل لأزمة جديدة بعد اعتذار مي عمر عن المشاركة في بطولة العمل من خلال منشور عبر «إنستجرام»، قالت فيه إن اعتذارها جاء بسبب تغيير المواعيد وانشغالها.

تامر حسني يكشف عن بطلة فيلمه الجديد

قال الفنان تامر حسني، إنه يستعد لتصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة “تاج”، كاشفا عن التعاقد مع المطربة ساندي للمشاركة في فيلمه الجديد.

وتابع حسني، ببرنامج “ذا انسايدر بالعربي“: “الفنانة ساندي هتشارك معانا في فيلم تاج، وهتظهر بشكل مختلف، ودور جديد عليها، وهتغني وتمثل في الفيلم، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سارة وفيق”.

المطربة ساندي

ساندي هي مطربة وممثلة مصرية، كانت بدايتها الفنية عندما أطلقت أول ألبوم بعنوان (كل ما أقرب) عام 2006، و لكن كانت نقطة إنطلاقها الحقيقية عندما أصدرت أغنية (شوفتو ومكلمنيش) عام 2009، وصورتها بطريقة الفيديو كليب ولاقت نجاحاً كبيراً، لتتوالى أغنياتها بعد ذلك، وفي رصيدها خمسة ألبومات غنائية، ويشار أن لها تجربة وحيدة في مجال التمثيل لم تلقى نجاحًا حيث شاركت بفيلم (خطة جيمي) عام 2014

اعتذار مي عمر عن فيلم تاج

وكانت أعلنت الفنانة مي عمر اعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم “تاج” بسبب تغيير مواعيد التصوير موضحة أتفاقها مع تامر حسني على مشاركته في فيلم آخر.

ونشرت “مي” عبر حساباتها الرسمية عبر منصّات التواصل المختلفة منشورًا قالت فيه: للإسف حصل تغييرات في مواعيد التصوير وإتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمر آخر قريبًا، وتمنياتي لتامر ولأسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق”.

اعتذار هنا الزاهد عن فيلم تاج

ومي ليست البطلة الأولى التي تعتذر عن العمل، حيث اعتذرت هنا الزاهد من قبل عن المشاركة بالفيلم، ما جعل تامر حسنى يواجه أزمة جديدة، ليبدأ رحلة البحث عن بطلة تشاركته البطولة،

وعلقت هنا على الأمر قائلة : تامر حسني صاحبي جدًا وحصل ظروف مكنتش هعرف أصور معاهم عشان الوقت، وهما كانوا هيصوروا الأسبوع اللي جاي، أنا كنت محتاجة وقت كتير عشان أقدر أصور معاهم، فمش هعرف وعشان كدا اعتذرت

فيلم «تاج»

وتدور أحداث “فيلم تاج” في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

و فيلم “تاج” هي التجربة الثانية التي تجمع بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم “مش أنا”، الذي عرض عام 2021، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، الفنانة سوسن بدر، ماجد الكدواني، شيرين، حجاج عبد العظيم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان إياد نصار، محمد عبد الرحمن، عصام السقا.

شارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، وتعاقد على بطولة فيلم تاج حتى الآن: من ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية “فيلم بحبك“، والذى شهد أول تجارب تامر حسني الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

مي عمر وهنا الزاهد تتشاركان بطولة فيلم جديد!

وبعد اعتذارهما عن بطولة فيلم تاج لـ تامر حسني، تتشارك كلا النجمتين مي عمر وهنا الزاهد في بطولة فيلم جديد يحمل عنوان “بضع ساعات في يوم ما“، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.

وكشف مخرج العمل عثمان أبو لبن، عن مصير فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب المصري محمد صادق، مبينًا أنه انتهى من تصويره تماماً، كما لا توجد عوارض إنتاجية أو أزمات في طريق طرحه للعرض.

وأضاف في تصريح صحفي أن جميع مشاهد الفيلم انتهت، إضافة إلى عمليات المونتاج والميكساج، منوهًا بأنه قام بتسليم الفيلم إلى الشركة المنتجة، حيث هي التي ستقرر مصيره.

وأوضح أن الفيلم يسأل عنه المنتج أحمد السبكي، لأنه منشغل بأعمال فنية أخرى، لكنه لم يحدد ما إذا كان الفيلم سيعرض هذه الفترة أم لا، لافتاً إلى أن دوره انتهى تمامًا، بينما يتبقى أن يظهر للنور في صالات السينما.

“بضع ساعات فى يوم ما”، كتب السيناريو والحوار الخاص له، محمد صادق كاتب الرواية أيضًا، كما يجمع النجوم: مي عمر، هنا الزاهد، هشام ماجد، أحمد السعدني، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، حيث تدور أحداثه خلال 8 ساعات، تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت مي عمر مؤخرًا على المشاركة في بطولة “فيلم هارلي” مع محمد رمضان، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تعاقد الشركة المنتجة مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف محمد سامي.

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