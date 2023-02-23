تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 02:50 مساءً - حرصت الفنانة يسرا على طمأنة محبيها وجمهورها على وضعها الصحي، بعدما أثارت الفنانة شيماء سيف قلق الجمهور في الساعات الماضية بإعلانها عن تعرض يسرا لوعكة صحية دون أن تكشف طبيعة المرض .

أشارت الفنانة يسرا في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى أنها أصيبت بنزلة برد شديدة منذ 5 أو 6 أيام تقريبا والتي استدعت بقائها في منزلها .

فقالت: “عندي برد جامد أوي، ومن البرد ده حصلي دموع في العينين لا تنتهي وحالتي كانت حالة .. أنا بقالي تقريبا 5 6 في السرير، وهما مكنوش متصورين إن أنا هطول كده، أنا قولت هرتاح يومين وخلاص وأخدت علاج، أنا بتحسن بس ببطء شوية” .

وتابعت عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل “1000 حمد الله على السلامة”: “كوميدي ودمه خفيف والحدوتة والمواقف دمها خفيف .. ست مستسلمة تماما لجوزها وفجأة بتكتشف إنهم ليهم ورث في مصر وبترجع” .

أضافت يسرا حول تكرار تقديمها لعمل كوميدي بعد مسلسلها الماضي “أحلام سعيدة”: “أنا حابة الموضوع لإن أنا حاسة إن الناس عايزة تضحك وتنبسط واحنا ولاد نكتة وكلنا عايزين نضحك” .

https://www.facebook.com/watch/?v=887880952267396&t=315

وكانت قد نشرت شيماء سيف عبر حسابها على موقع “انستجرام”صورة تجمعها بالفنانة يسرا من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “1000 حمد الله على السلامة”، كاشفة عن تعرض الأخيرة لوعكة صحية .

وكتبت شيماء سيف في تعليقها على الصورة متمنية ليسرا الشفاء العاجل: “سلامة قلبك يا حتة من قلبي .. إن شاء الله يارب تخفى وتبقى زى الفل .. بحبك أوى” .

يذكر أن مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي .

ويشارك في بطولته: يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوى، محمد ثروت وغيرهم .. ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح .