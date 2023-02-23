الراقصة دينا تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها “المنتقبة”.. شاهد الصورة الوحيدة على الإنترنت التي تجمعهما!!

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 02:50 مساءً - تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة دينا حلت فيه ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية مؤخراً، وتحدثت فيه عن علاقتها بشقيقتها «ريتا» المنتقبة.

الراقصة المصرية دينا تحدثت عن علاقتها بشقيقتها المنقبة ريتا، قائلة: “ريتا أختي شقيقتي الوحيدة اللي من أب وأم واحدة، وأختي الكبيرة، وأنا بحترمها”، متابعةً: “ريتا مسلمة بجد، بتعمل اللي هي شايفاه وعمرها ما اعترضت على غيرها، لأنها متعرفش مين اللي هيبقى كويس عند ربنا”.

وأضافت الراقصة دينا خلال حوارها مع أمير كرارة: “أقوى كلمة بتقولها يارب مدخلش الجنة لوحدي، يارب تبقي معايا”.

كما أعربت دينا عن خوفها الشديد من الحسد، وأوضحت أن الراقصات الأاجانب أسهل في التعامل، ويقومون ببذل مجهود كبير جدًا.

دينا تنشر أول صورة تجمعها بشقيقتها

وكانت الراقصة دينا قد نشرت سابقًا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام» مجموعة من الصور لها برفقة شقيقتها «ريتا» من طفولتهما، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، حيث عبروا عن إعجابهم بالصور، التي حققت انتشاراً واسعاً على السوشيال ميديا.

دينا تنشر صورة لها مع شقيقتها “ريتا” من مرحلة الطفولة

ما لا تعرفه عن دينا

اسمها بالكامل (دينا طلعت سيد محمد)، وعمرها 57 عامًا، وهي من مواليد 12 إبريل 1965. من مواليد روما في إيطاليا، وعاشت في منطقة السيدة زينب. تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة، جامعة عين شمس، وحاصلة على ماجستير في الفلسفة.

أحبت دينا الرقص بسبب الراقصة فريدة فهمي، وقررت احترافه، بعد تأثرها الشديد بها، وانضمت لكل الفرق منها فرق سمير صبري وحسن عفيفي. احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة «رضا»، وكان لها أجر ثابت. هربت من بيتها في الـ17 من عمرها، بعد رفض أهلها احترافها الرقص الشرقي، وخاصمها أبوها سنتين، لرفضه قرارها.

اختارتها دار نشر فرنسية رمزا لشخصية مؤثرة كسرت القواعد في الشرق الأوسط، وأصدرت عنها كتابًا بالفرنسية بعنوان: «حريتي في الرقص». أول أفلامها كان «البنديرة» عام 1987، وشاركت في أكثر من 65 عملا سينمائيا وتليفزيونيا. لديها مسرحية واحدة وهي: «ألابندا» مع أحمد السقا وشريف منير، وفيديو كليب مع «السقا» بعنوان: «يا مغنواتي».

زيجات دينا

تزوجت الفنانة دينا 9 مرات في حياتها، – بحسب تصريحاتها الأخيرة – وتزوجت لأكثر من مرة كانت من رجل الأعمال سمير عبدالله، ورجل الأعمال حسام أبوالفتوح، وزواجها المعلن الوحيد كان من المخرج الراحل سامح الباجوري والد إبنها الوحيد “علي”.

ورفضت الفنانة دينا الإجابة على سؤال الليثى خلال البرنامج، «هل انتى متزوجه الآن؟»، وقالت الحاجات دى مش بيترد عليها، ولا تعقيب، وضل الحيطة أفضل من الراجل اللى ما يصونيش، و فترة حدادى على اى رجل تزوجته لا تزيد عن ٣ أيام .

أحدث أعمال دينا

وعلى الصعيد الفني كانت آخر أعمال دينا “فيلم مربع برمودا“، الذي عرض مؤخرًا في دور السينما المصرية. وكانت دينا قد نشرت البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “مربع برمودا.. غدًا في دور العرض إن شاء الله”.

فيلم “مربع برمودا” بطولة النجوم: مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، روجينا، هنا شيحة، دينا، شيرين رضا، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.

كما قدمت الفنانة دينا مؤخرًا “مسلسل نقل عام“، مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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