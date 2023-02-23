شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل شخصية John Wick.. كيانو ريفز فى تدريب مكثفة لمدة 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر الممثل العالمي كيانو ريفز بأداء أكبر عدد ممكن من أعماله المثيرة ، وهذا هو السبب في أنه قضى ما يقرب من ثلاثة أشهر في التدريب على الجزء الرابع من سلسلة أفلام "John Wick ".

تدريبات كيانو ريفز على أداء شخصية John Wick

قال ريفز "إنها مستويات جديدة من الحركة كما تعلمون ،ان سلاح nun-chucks، الذي كان يمثل تحديًا كبيراً لي، لقد استغرق حوالي 12 أسبوعًا من التدريبات".

وحسب التقرير كان التحدي الأكبر هو السيارة التي تتسابق فيها شخصية ريفز حول قوس النصر التاريخي في باريس، كان على الممثل أن يتعلم كيفية القيام بعكس 180 درجة والانجراف أثناء إعادة تحميل مسدسه وإطلاقه من الباب، كما أوضح ريفز ذلك.

أضاف ريفز: "ان John Wick الجزء الرابع، لديه أكبر قدر من الحركة من أي فيلم في سلسلة الأفلام .. وكان هذا الجزء أصعب دور جسدي قمت به في حياتي المهنية حتى الآن، لقد دربوني حقًا لأتمكن من الحصول على ما نسميه صندوق الأدوات اي لدي كل المهارات ".



كيانو ريفز

في الجزء الرابع من سلسلة John Wick ، يواجه ريفز أعداء جدد ويلتقي بأصدقائه القدامى في مهمته لتدمير High Table الشرير، ينضم إلى ريفز بيل سكارسجارد، في دور ماركيز، ودوني ين في دور كين، ولورنس فيشبورن في دور بويري كينج، ولانس ريديك في دور شارون، ورينا ساواياما في دور أكيرا، وشاميير أندرسون في دور تراكر، وهيرويوكي سانادا في دور شيمازو، وسكوت أدكنز في دور كيلا، وإيان ماكشين في دور وينستون.

موعد طرح الجزء الرابع من سلسلة ​John Wick

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر أن ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على أن يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي، وحددت الشركة المنتجة لجون ويك يوم 24 مارس 2023، كموعد نهائى لطرح الفيلم على مستوى العالم.