شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن مشاركة عنبة فى " 1000حمد الله ع السلامة": بيمثل بطبيعية غير عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة يسرا بمشاركة مطرب المهرجانات عنبة في مسلسلها الجديد "1000 حمدالله ع السلامة" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023، قائلة إنه بيمثل بطبيعية شديدة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان يسرا: "عنبة دا طلع جميل بشكل وذكي، وبيمثل بطبيعية غير عادية، بتتخض من الإفيهات اللي بتطلع منه"، مشيرًا أنها سعيدة للغاية بالعمل الكوميدي الذي يجمعها بباقي الأبطال.

مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

وتخوض النجمة يسرا تجربة درامية جديدة ومختلفة في مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة من خلال رحلة مليئة بالإثارة والمفاجآت الكوميدية، إذ تعود دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسى (يسرا) إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن هوية عائلة تقتلع من جذورها، وتعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية.

يذكر أن يسرا قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.