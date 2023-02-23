بترقص بالحجاب!!.. فيفي عبده تغضب جمهورها وتتعرض لانتقادات لاذعة في أحدث ظهور لها !

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 12:50 مساءً - نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو جديد من أحدث ظهور لها .

وظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو التي نشرته وهي ترقص كعادتها، وكانت ترتدي عباءه سوداء وارتدت حجاب.

تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو ونال اعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات، ولكن انتقدها عدد من متابعيها بسبب ارتدئها الحجاب وهي ترقص.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي: “تحية لك، ميكس خليجي ومصري، يا حياتي اللي يرقص، خديني معاكي يافوفا، حبيبتي يا فوفا بحبك وبحب روحك العسل، أحلى فوفا، أحبك يا فيفي”.

فيفي عبدة تستعيد الذكريات بصورة من شبابها

من ناحية أخرى، استعادت الفنانة فيفي عبده الذكريات بصورة من الشباب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده بإطلالة جذابة بالكاجوال وبشعر قصير، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

فيفي عبده تتحدث عن أزمتها الصحية في بث مباشر

وكانت أطلت النجمة فيفي عبده، مؤخرًا على جمهورها ومتابعيها في بث مباشر طويل تخطى الساعة عبر حسابها على إنستجرام بعد فترة غياب طويلة عن الظهور في بث مباشر، وتحدثت عن مواضيع كثيرة تخصها منها فترة كورونا والتعب الذي عانت منه ومعاناتها من الحسد وتقديم كورسات رقص يوميًا على حسابها.

وقالت فيفى:” أنا بخاف من كورونا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت ودلوقتى بفضل أكون في الساحل بعيدا عن الناس، وهطلع أرقص كل يوم وهدرب الجمهور على الرقص أونلاين هعلمكم كلكم”.

وعن الحسد تحدثت فيفي عبده أنها تعانى طول عمرها من العين وأن الحسد أثر عليها كثيرا قائلة: أحيانا بكون عايزة أقرأ قرآن في وش اللي بيكلمني مش بعرف لساني بيقف عن قراءة القرآن”.وأضافت فيفي عبده: مش نافع أي حاجة مع الحسد ولا خرزة زرقا ولا بنفسجي ولا أي حاجة”.

فيفي عبده خارج سباق رمضان 2023

وأعلنت الفنانة فيفي عبده، خروجها من المنافسة في دراما رمضان 2023، وإعتذارها عن “مسلسل آخر الزمن“.

ونشرت فيفي، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، قالت فيه: “يا جماعة زي ما نزلتلكم فيديو وأنا بمضي مسلسل آخر الزمن لرمضان 2023 ، دلوقتي أنا بعتذر أمامكم عن المسلسل بسبب ضيق الوقت، وإن شاء الله أشوفكم في أعمال تانية قريبا بحبكم جدا”.

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت الراقصة فيفي عبده قد عادت، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده و شيرين رضا، كل من تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وقدمت فيفي عبده عام 2019 مسلسل “مملكة الغجر“، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

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