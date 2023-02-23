إليسا تكشف عن أولى أغنيات ألبومها الخاص بعنوان "قسمتي"

كشفت الفنانة إليسا، عن أولى أغنيات ألبومها الخاص، والتي تأتي تحت عنوان "قسمتي"، وهي أغنية باللهجة المصرية.وحرصت إليسا على غناء مقطع صغير من الأغنية لأول مرة، خلال حفلها الغنائي الضخم، الذي أحيته في دولة الكويت، برفقة الفنان عبد الله الرويشد، ضمن مهرجان "هلا فبراير".

وتقول كلمات الأغنية، كما قالتها إليسا على المسرح: "قسمتي وبختي وحلالي، رزق كان متشال وجالي، فرحة حبك خلهالي فرحتين.. فرحتين".

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الأغنية، من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع، لكنها ستصدرها ضمن ألبومها الغنائي الجديد، الذي ستصدره في الفترة المقبلة.

وعلى هامش الحفل، أعربت إليسا خلال لقاء لها، عن حبها واحترامها الكبيرين، للفنان عبد الله الرويشد ولشخصيته، إضافةً إلى سعادتها بالتواجد معه ضمن حفلات مهرجان "هلا فبراير".

وكانت الفنانة إليسا، كشفت من على المسرح، أنها تتمنى أن تكون برفقة جمهورها الكويتي في كل عام من المهرجان، مشيرةً إلى أنها تستطيع التواجد في سنة، ولا تتمكن من ذلك في سنة أخرى.

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