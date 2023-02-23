شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تشارك إهداء مسلسل "الأصلي"لمدير الإنتاج الراحل محمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تحمل اهداء لمدير الإنتاج الراحل محمد رفعت، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل "فيس بوك"، حيث رحل محمد رفعت في أكتوبر من العام الماضي، و كان مديرا للإنتاج لعدد كبير من الأعمال الدرامية.

وعلقت ريهام علي الصورة بـ في الجنة إن شاء الله "، ونص الاهداء علي " إهداء الى الأخ الغائب الحاضر محمد رفعت، من أسرة مسلسل الأصلي"



تغريدة ريهام عبد الغفور على فيس بوك

ويعرض مسلسل الأصلي بشكل حصري يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الـ8 مساءً عبر قناة DMC العامة، ويعاد في الساعة 2 صباحًا، ثم تُعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 1 ونصف ظهرًا، كما تعرض قناة dmc drama المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 8 صباحًا، وتُعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية حصريًا.

مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.