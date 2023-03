شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي من ألمانيا:القضايا السياسية تسيطر على مهرجان برلين الـ73..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناقدة علا الشافعي مدير تحرير الخليج 365، في مداخلة لتليفزيون الخليج 365 من ألمانيا، مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، إن القضايا السياسية سيطرت بشكل كبير على فعاليات الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائي.



وأكدت علا الشافعي خلال المداخلة عن أن مساحة القضايا السياسية والأزمة الروسية الأوكرانية وحقوق المرأة والمشكلات البيئة كان لها صوت عال في فعاليات الدورة الـ 73 ، مشيرة إلى أن تلك هي العادة مع مهرجان برلين منذ سنوات طويلة ولكن دورة 2023 زاد الأمر فيها بشكل كبير عن المعتاد.



وأوضحت علا الشافعي لتليفزيون الخليج 365 أنها من خلال تغطيتها لفعاليات المهرجان رصدت الكثير من الظواهر الفنية ومنها تألق السينما الكورية في المهرجان، والتي أصبحت من السينمات المنتظرة خلال الفعاليات.



وأشارت علا الشافعي إلى أن فيلم افتتاح المهرجان She Came to Me لم يكن على المستوى المنتظر، وأن الفيلم الوثائقى "Superpower" للمخرج والممثل شون بن كان من الأعمال المثيرة للجدل خاصة وأن الفيلم عقد 3 مقابلات مع الرئيس الأوكراني زيلينيسكي وبالتالي كان محط لفت للنظر حول ما مدي الوقت المتاح لدي الرئيس الأوكراني في ظل ما يدور على أرض أوكرانية ليكون متواجد في 3 لقاءات مختلفة في فيلم شون بن.



وأكملت علا الشافعي بأن الفيلم الذي كان مثار جدل أيضا هو فيلم "جولدا" والذي يتناول اليوم قبل الأخير لنصر أكتوبر المجيد من خلال رصد للسيرة الذاتية لرئيسة وزراء جولدا مائير قبل النصر مباشرة، وأوضحت علا الشافعي أن وجهة نظر الفيلم تختلف تماما عن وجهة نظر مصر والمصريين وأن الفيلم لم يرصد نصر أكتوبر المجيد وإنما تناول وجهة النظر الأخرى في تلك الفترة.