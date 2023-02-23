شكرا لقرائتكم خبر عن الأوسكار تؤسس فريقا لمواجه الأزمات بعد صفعة ويل سميث لكريس روك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار فريق أزمات فى أعقاب الحادث الصادم العام الماضى، الذى صفع فيه ويل سميث مقدم الحفل كريس روك ومن المقرر أن يكون الفريق مستعدا قبل حفل فى 12 مارس هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذى للأكاديمية بيل كرامر لمجلة TIME"بسبب العام الماضى، فتحنا عقولنا أمام العديد من الأشياء التى يمكن أن تحدث فى حفل توزيع جوائز الأوسكار".

وقال كرامر إن المؤسسة نظمت مجموعة تركز على التعامل مع حالات الطوارئ فى الحدث السنوى.

وأضاف كرامر "لدينا فريق أزمات كامل، وهو شىء لم يكن لدينا من قبل، والعديد من الخطط قيد التنفيذ لقد قمنا بتشغيل العديد من السيناريوهات لمواجة أى أزمة تحدث.. لذلك نأمل أن نكون مستعدين لأى شىء قد لا نتوقعه الآن لكننا نخطط له فقط حال حدوثه".

رئيسة الأوسكار: رد الأكاديمية على صفعة ويل سميث لم يكن كافيا

ألقت رئيسة أكاديمية الصور المتحركة، جانيت يانج، خطابا خلال حفل غداء الأوسكار، الذى أقيم مساء الاثنين، وتحدثت عن صفعة الأوسكار بين ويل سميث وكريس روك، التى شوهدت فى حفل توزيع الجوائز العام الماضى.

وخلال مأدبة غداء المرشحين لجوائز الأوسكار لم تضطر يانج، 66 عامًا، إلى وصف الأمر أو ذكر أسماء ويل سميث أو كريس روك، فى القاعة المليئة بالمرشحين للجوائز لمعرفة ما كانت تتحدث عنه عندما أعربت عن ندمها، وقالت "يانج" أمام حشد ضم توم كروز وأنجيلا باسيت وكيت بلانشيت وستيفن سبيلبرج، خلال ملاحظاتها الافتتاحية: "أنا متأكدة من أنكم جميعًا تتذكرون أننا شهدنا حدثًا غير مسبوق فى حفل توزيع جوائز الأوسكار".

وأضافت: "ما حدث على خشبة المسرح كان غير مقبول على الإطلاق وكان رد منظمتنا غير كافٍ".

صفعة ويل سميث لكريس روك فى حفل الأوسكار

ولم تفعل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الكثير ردًا على ويل سميث، 54 عامًا، الذى اقتحم المسرح وصفع روك، 58 عامًا، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضى أو فى أعقاب ذلك مباشرة، حيث مر ما يقرب من أسبوعين قبل أن يصوت مجلس حكامها على منع سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار وجميع فعاليات الأكاديمية الأخرى لمدة 10 سنوات، وكان سميث قد استقال بالفعل بشكل استباقى كعضو فى الأكاديمية.

وقالت يانج: "لقد تعلمنا من هذا أن الأكاديمية يجب أن تكون شفافة تمامًا وخاضعة للمساءلة فى أفعالنا، ولا سيما فى أوقات الأزمات، يجب أن تتصرف بسرعة وتعاطفًا وحسمًا مع أنفسنا ومن أجل صناعتنا.. يجب ولا يمكنك أن تتوقع ما لا يقل عن ذلك".

وقطعت كلمة يانج - التى لم تكن رئيسًا فى ذلك الوقت - بموجة من التصفيق ولم تخض فى مزيد من التفاصيل، وانتقل إلى مواضيع أكثر سعادة، ولقد قوبلت بالتصفيق عندما تم إخبار المرشحين أن الحفل سيعرض مباشرة فى 12 مارس على قناة ABC.