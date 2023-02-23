شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى: أتعلم من تامر حسنى فى التمثيل والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ساندى عن سعادتها للانضمام إلى فريق عمل فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، قائلة لـ"الخليج 365"، التعاون مع تامر فى فيلم سينمائى خطوة مهمة فى مشوارى الصغير، وأنا أحب تامر كمطرب وكممثل وأتعلم منه دائما الكثير سواء فى الغناء أو فى التمثيل.

وأشارت ساندى إلى أن الجمهور سيفاجأ بها فى هذا الفيلم، وأتمنى أن ينال دورى إعجاب الجمهور ويكون بداية انطلاقة جديدة فى حياتى الفنية، واختتمت تصريحها بتوجيه الشكر للنجم تامر حسنى لاختيارها للعمل معه فى الفيلم وتشجيعه لها، كما وجهت الشكر أيضا للمخرجة سارة وفيق.



تامر حسنى و ساندى

ويعد فيلم "تاج" هو ثانى تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسنى، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا وقت عرضه في السينمات، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسنى"، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "بحبك" الذي عرض في السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.