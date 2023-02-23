شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى عادل تقدم شخصية " بغاشة " فى مسرحية " يا شيخ سلامة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة سلمي عادل شخصية " بغاشة " في العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي " يا شيخ سلامة " تأليف الشاعر يسري حسان وإخراج محمد الدسوقي والذي يعرض في قاعة " صلاح جاهين " بمسرح البالون ويحقق نجاحا جماهيريا ونقديا .

الفنانة سلمي عادل داخل العرض المسرحي تغني وترقص وتمثل من خلال شخصية " بغاشة " تلك الفتاة المخطوبة لمطرب المهرجانات كماشة وتشاركه الغناء والرقص والتنطيط علي الأغاني المسفة الركيكة التي يقدماها سويا.

المسرحية ترصد قصة حياة رائد المسرح الغنائى فى مصر والوطن العربى الشيخ سلامة حجازى ويجسد شخصيته الفنان والمطرب على الهلباوى، ويشارك فى البطولة : مراد فكرى، نهلة خليل، سلمى عادل، حسنى عكرى، سيد عبد الرحمن، يوسف عبيد، أحمد شومان، سحر عبد الله، محمد عمر، أحمد مصطفى، زهرة إبراهيم ، صابر عبد الله، ريهام درويش ، محمد أبو عيسى ، محمد بيومي ، إبراهيم غنام ، رشا نور ، شيماء الهلالي ، حسام ياسين ، حبيبة رشاد ، محمد السبكى.

مسرحية "يا شيخ سلامة" تأليف يسرى حسان ، وألحان علي الهلباوي، توزيع محمد الكاشف ،ديكورد. حمدي عطية ، مصمم استعراضات أشرف شرف ، مدرب إستعراضات ، محمد صلاح، تدريب إستعراضات رشا نور ،تصميم ملابس هبة جودة ، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف ،ماكياج روبي مهاب.هيئة الإخراج إبراهيم أبو النجا ، نهي بدر ، محمود إسحاق ، مخرج منفذ وليد صلاح الجلاد ، شيماء ربيع ، أحمد يونس ، إشراف المخرج وليد طه.



الفنان مراد فكري والفنانة سلمي عادل