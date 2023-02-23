شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع فى حديقة الحيوان لتصوير فيلم "بعد الشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان على ربيع تصوير فيلمه الجديد" بعد الشر" ويقوم بالتصوير هذه الأيام عدد من المشاهد داخل حديقة الحيوان بالجيزة ويجسد على ربيع شخصية طيار ضمن أحداث فيلمه الجديد "بعد الشر"، حيث تنوى الشركة عرضه فى موسم عيد الفطر أوعيد الأضحى المقبل حال كان جاهزاً للعرض، وخلال الأحداث يواجه على ربيع العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى كعادة أعمال على ربيع

وفى سياق آخر انتهى على ربيع من تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد، جيلان علاء، وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.