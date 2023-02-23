شكرا لقرائتكم خبر عن تفوقت فى الثانوية العامة ثم انطلقت فى سماء الفن.. عيد ميلاد حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة حنان مطاوع، اليوم الخميس بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 23 فبراير، بالقاهرة وتخرجت فى المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتليفزيون، ومن أعمالها السينمائية: "إوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام"، ومن المسلسلات "محمود المصري، الست أصيلة، لا أحد ينام في الإسكندرية، بت القبائل".

وفى لقاء تلفزيونى سابق للنجمة حنان مطاوع، كشفت لماذا أخفت في طفولتها أنها ابنة الفنان كرم مطاوع، قائلة:" كنت هجنن في المدرسة أمى و أبويا أهم ناس في حياتى وكنت طول الوقت عاوزه الناس تحبنى علشان أنا استحق اتحب وفضلت أدور في اسمى لمخرج وعاوزه أبعد مطاوع و دورت في ورق بابا لحد ما لقيت كرم مصطفى محمود مطاوع و أحذف مطاوع وفجأة لقيت المعلمة تدخل وتقولى أزيك وإزاى بابا عامل ايه".

وعن حبها للدراسة، قالت حنان مطاوع لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والذى يعرض على قناة "cbc": "كنت متفوقة فى الثانوية العامة ومن الأوائل على المدرسة، وحصلت على 80 %، موضحة أنها ليست مشغولة بشكل دائم فلها عمل فى السنة أو عملين".